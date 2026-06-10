İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ardından bu kez Ankara'da feci bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak katletti.

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., 17 yaşındaki çocuk tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

İZMİR'DE BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ortaokul 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem Demir bıçakla yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

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