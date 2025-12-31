Malatya’da üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sena Nur Doğan hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın şüphelisi kadın suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Korkunç olay akşam saatlerinde Battalgazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. adlı kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kadınların kavgasında bıçaklar konuştu! 19 yaşındaki Sena Nur Doğan öldü

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan (19) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi B.E. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

