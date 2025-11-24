Kağıthane'de eski eşler arasında takside başlayan tartışma cinayetle son buldu. 44 yaşındaki bankacı E.S. araçtan zorla indirdiği Nuran Şimşek'i silahla öldürdü. Zanlı, kısa süre içerisinde suçta kullanılan silahla yakalandı.

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde eski eş dehşeti yaşandı.

İddiaya göre; 42 yaşındaki Nuran Şimşek ile 44 yaşındaki eski eşi E.S., A.Y'nin kullandığı taksiye binerek yola çıktı. İki arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, E.S. taksiyi durdurarak zorla indirdiği Nuran Şimşek'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı ise polis ekipleri tarafından suçta kullanılan silahla birlikte Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli E.S. emniyete getirilirken, görgü tanığı taksi şoförü A.Y'nin de ifadesine başvuruldu.

KADINI ARAÇTAN ZORLA İNDİRMİŞ

Taksi şoförü verdiği ifadede, iki ismin Beykoz'a gitmek için araca bindiklerini, erkek şahsın aracı durdurtarak kadını zorla indirdiğini, silahla ateş edip kaçtığını söyledi.

Muhasebecilik yapan Nuran Şimşek ile eski bankacı E.S.'nin 2017 yılında evlenip 2018'de boşandıkları, sonrasında da bir süre birlikte yaşadıkları belirtildi.

Zanlının, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

"ŞEN ŞAKRAK BİRİYDİ"

Kağıthane'de ikamet eden Nuran Şimşek'in komşusu Selver Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, maktulün ablasının kendisine haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Biz de olay yerine gittik. Nuran şen şakrak birisiydi" ifadesini kullandı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası