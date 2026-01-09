Şubat ayından itibaren borsa şirketlerinin 2025 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Böylece temettü ödemeleri de belli olmaya başlayacak. Garanti BBVA Yatırım, borsa şirketlerinin 2025 yılı tahmini kârları üzerinden yaptığı hesaplama ile muhtemel temettü beklentilerini açıkladı. Kurum, BİST 100 endeksi için de 2026’da 16.100 seviyesini hedef fiyat olarak öngördü. İşte borsa şirketleri için temettü tahminleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2026 yılı hızlı başlarken, bilanço dönemi de yaklaşıyor. Şubat ayından itibaren borsa şirketlerinin 2025 yılı bilançolarını açıklaması bekleniyor. Böylece geçen yılın kârlılıkları üzerinden gerçekleşecek temettü ödemeleri de belli olmaya başlayacak.

Garanti BBVA Yatırım, borsa şirketlerinin 2025 yılı tahmini kârları üzerinden yaptığı hesaplama ile muhtemel temettü beklentilerini açıkladı. 2026 Strateji Raporunu yayımlayan Garanti BBVA Yatırım; hisse başına temettü beklentilerini ve 6 Ocak 2026 kapanış fiyatına göre temettü verimliliklerini şöyle öngördü:

-TUPRS: 18,31 TL (%9,2)

-DOAS: 16,45 TL (%8,3)

-TRGYO: 6,14 TL (%7,9)

-ANSGR: 1,55 TL (%6,6)

-FROTO: 6,28 TL (%6,4)

-EKGYO: 0,89 TL (%4,1)

-BIMAS: 21,88 TL (%3,8)

-AKBNK: 2,82 TL (%3,8)

Garanti BBVA Yatırım’ın raporunda ayrıca;

-THYAO için hisse başına 8,47 TL,

-ISCTR için 0,43 TL,

-TCELL için 2,82 TL,

-MGROS için 16,03 TL,

-CCOLA için 1,68 TL,

-TTKOM için de 1,41 TL temettü beklentisi tahmin edildi.

KREDİ NOTU ARTABİLİR

Bu arada raporda 2026 yılında TL varlıklar adına ana fiyatlama temaları; devam eden dezenflasyon süreci, TCMB’nin ölçülü faiz indirimleri, şirket finansallarında enflasyon muhasebesi etkisinin azalacak olması ve ülke risk primindeki düşüş olarak gösterildi.

Raporda, “Küresel likidite koşullarında sert bozulma, enerji fiyatlarında kalıcı sıçrama veya dezenflasyon sürecinde belirgin sapma yaşanmaması şartıyla, 2026 yılında Türkiye kredi notunda artış ihtimali de piyasa gündeminde yer alabilir” denildi.

BİST 100 HEDEF FİYAT

Borsa İstanbul endeksinin 5,1 F/K ile işlem gördüğüne de dikkat çekilen raporda, bu oranın gelişmekte olan ülke benzerlerine göre %67 iskontoya işaret ettiği belirtildi. Son dönemde CDS risk priminde yaşanan düşüş ve kâr beklentileri ışığında, BİST 100 için de 7,4 F/K çarpanı adil düzey olarak gösterildi. Bütün bu değerlendirmeler ışığında BİST 100 için 12 aylık hedef fiyat da 16.100 olarak öngörüldü.

