Kaza, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın çarptığı Fatih Abacı idaresindeki halk otobüsü refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan 13 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Halk otobüsü şoförü Fatih Abacı, "Şehir hastanesi istikametine giderken sağ şeritteydim ve yandan gelen bir araç bana vurdu. Dengemi kaybettim ve toparlayamadım. Bu şekilde oldu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.