Kahramanmaraş'ta kaza! Halk otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 13 kişinin yaralandığı 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın çarptığı Fatih Abacı idaresindeki halk otobüsü refüje devrildi.
4'Ü AĞIR 13 YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan 13 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Halk otobüsü şoförü Fatih Abacı, "Şehir hastanesi istikametine giderken sağ şeritteydim ve yandan gelen bir araç bana vurdu. Dengemi kaybettim ve toparlayamadım. Bu şekilde oldu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
