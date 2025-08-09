Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
Cinayet, Anne Katili, Kocaeli, Türkiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde M.İ. isimli kadın 33 yaşındaki kadın 4 yaşındaki oğlunu yatakta boğarak öldürdü. Oğlunun cesedi ile 8 saat aynı evde kalan kadın tutuklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. İfadesinde olayı itiraf eden kadın tutuklandı.

Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı - 1. Resim

YATAKDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün Çayırova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. (33) isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı saat 11.00'de yatakta boğarak öldürdü.

Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı - 2. Resim

M.İ'nin annesi, o gün saat 19.00'da kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı - 3. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ 

Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılarSalah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele" paylaşımına tepki! "Bize nasıl ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler - 3. SayfaParkta ateş yaktılar, turnikeden kaçak geçtilerFestival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi - 3. SayfaFestival yolunda facia! Aynı aileden 4 kişi can verdiHer gün ishal şikayeti yaşıyordu, nedeni ortaya çıktı! “72 saatte hayata döndüm” - 3. SayfaHer gün ishal şikayeti yaşıyordu, nedeni ortaya çıktı! “72 saatte hayata döndüm”Sapanca Gölü'nde acı kayıp: 21 gün önce evlendi, dalışta can verdi - 3. Sayfa21 gün önce evlendi, dalışta can verdiAnnesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme! - 3. SayfaCani evlatla ilgili yeni gelişme!Antalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti - 3. SayfaAntalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...