Karabük’ün Yenice ilçesinde iki katlı bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın hızlı müdahale ile söndürülürken, evde büyük hasar oluştı.

Olay ilçeye bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde meydana geldi. İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK HASAR VAR

Çatıya da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.



