Kars'ta Kafkas Üniversitesi nizamiye kapısında hafif ticari araç ile arazi aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki yolcular, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Can Polat (26) idaresindeki enerji dağıtım şirketinin bakım aracı ile Batuhan Kaygısızel (26) yönetimindeki hafif ticari araç, Kafkas Üniversitesi'nin nizamiye kapısında çarpıştı.

Kars'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile Kaygısızel'in aracındaki Gülten (45) ve Burcu Gergöy (18) ile Rojin Avunçli (24) ve Meryem Bayrambey (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

