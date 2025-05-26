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Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsa kabusu yaşattı! İşyerine gelince tanıdı, sonrası facia...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsa kabusu yaşattı! İşyerine gelince tanıdı, sonrası facia...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir esnaf, bindiği otobüste kendisini yıllar önce dolandıran şahısla karşılaştı. Esnaf, dolandırıcıyı yerinden kaldırıp darp ederken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

İlginç olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. İddialara göre, bir esnaf 2018 yılında bir şahıs tarafından dolandırıldı.

Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsa kabusu yaşattı! İşyerine gelince tanıdı, sonrası facia... - 1. Resim

7 YILIN ARDINDAN KABUSU YAŞATTI

Aradan geçen 7 yılın ardından esnaf, kendisini dolandıra şahsı işlettiği markete gelince tanıyarak takibe aldı. Dolmuşa binen şahsın arkasından giden esnaf, dolmuşta şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsa kabusu yaşattı! İşyerine gelince tanıdı, sonrası facia... - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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