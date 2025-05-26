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Karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün İstanbul'da bir sürücünün aracından inerek karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüdüğü anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' diyerek 49 yaşındaki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bir sürücünün aracından inerek karayolları çalışanının üzerine bıçakla yürüdüğü, karayolları çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği korkunç olay dün İstanbul'da yaşandı. 

Karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda dün sosyal medyada, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüdüğü ve karayolları çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiğine ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışma sonucu şüpheli 49 yaşındaki H.A'nın yakalandığını duyuran Yerlikaya, zanlıya "huzuru bozacak şekilde araç kullanmak" ve "kırmızı ışık ihlali" nedenleriyle idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Ayrıca, savcılık tarafından şüpheli hakkında "tehdit" suçu kapsamında adli süreç başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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