İzmir’de bir kına gecesi eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açan saldırgan, 5 kişiyi yaraladı. Yaralılar arasındaki 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar arasında saldırganın eşinin de yer aldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen kına gecesi eğlencesinde korkunç bir olay yaşandı.

5 KİŞİYİ VURDU

Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesinde E.D. (43), isimli saldırgan pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kına gecesinde dehşet! Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti.

Kına gecesinde dehşet! Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

EŞİNİ DE YARALAMIŞ

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren E.D.’nin eşi Ümmühan D'yi de yaraladığı, durumu ağır olan kadının İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ayaz Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan E.D. de ise kırsal alanda yakaladı. Saldırganın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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