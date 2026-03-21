İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde soba patladı! Ölü ve yaralılar var
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde soba patladı. Feci olayda 1 kişi canından oldu, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaydet
2 dk önce
Kırklareli'nin Olay ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri ise hastanede hayatını kaybetti.
- Olay, Olay ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.
- Sobanın henüz bilinmeyen bir nedenle patladığı belirtildi.
- Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.
- Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahale sonucu hayatını kaybetti.
- Diğer yaralılar E.Ç. ve E.K.'nin tedavisi devam ediyor.
Soba henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Şanlıurfa'da sobadan sızan duman bir aileyi hastanelik etti
Sobanın yanında ısınan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Soba gazı karı kocayı ayırdı! Zekeriya Efe gözyaşları ile toprağa verildi
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR