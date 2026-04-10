Burdur'da eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Özge Bedir davasında karar çıktı. Tülay Alan ve Seray Öztürk'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Bedir'in eşi Adnan Bedir'in beraatına karar verildi.

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 tarihinde; Tülay Alan (22), arkadaşı Seray Öztürk (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitti.

Seray Öztürk site önünde beklerken, Tülay Alan binaya girerek Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ORACIKTA CAN VERDİ

Bir süre sonra Seray Öztürk'nün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Tülay Alan, Seray Öztürk, tutuksuz yargılanan Adnan B. ile Özge Bedir'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Tülay Alan, "Olay anında ben kendimi savundum" dedi.

Özge Bedir

Seray Öztürk, "Yapmadığım bir suç için ceza almak istemiyorum" diyerek kendisini savunurken, Adnan B. ise "Benim olaydan hiçbir şekilde haberim yok" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" gibi suçlardan toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Seray Öztürk'e "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Adnan B.'nin beraatına karar verildi.

"BENİM KIZIM ÖLDÜĞÜYLE KALDI"

Dava sonrasında Özge Bedir'in acılı ailesi sinirlerine hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan Şefika Bedir, duruşma salonunda sanıklara saldırmaya çalıştı. Baba Mehmet Bedir ise adliyenin önünde, "Karar karar değil ki, benim kızım öldüğüyle kaldı" diyerek karara tepki gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası