Hatay’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner kentte korkunç bir olay yaşandı. Ayrılık kararını kabullenemediği öne sürülen şahıs, eski nişanlısı Lamiya Azazi ile babası Yusuf Azazi’yi tabancayla vurarak öldürdü. Ekipler olay sonrası kaçan şahsın peşine düştü.

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Sonrasında Lamiya Azazi, ayrılma kararı aldı.

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozuldu, damat katil oldu: Baba - kız birlikte can verdi

KONTEYNERİ BASTI, DEHŞET SAÇTI

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Damat, yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozuldu, damat katil oldu: Baba - kız birlikte can verdi

OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kuaför olan Lamiya Azazi’nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi sonrası yaşandığı öğrenildi.



Konteyner kentte dehşet! Nişan bozuldu, damat katil oldu: Baba - kız birlikte can verdi

HEM EŞİ HEM KIZINI KAYBETTİ!

Eşi ve kızını kaybeden Temem Azazi, "Kızımın nişanlısı dün geldi, 1 gün önce de ayrılmışlardı. Önce babasını sonra kızımı vurdu. Aralarında sorun, sıkıntı yoktu. Tartışma da yoktu. Kız ayrılma kararı almıştı. Aralık ayında nişanlanmıştı ve dün ayrılma kararı almışlardı. Allah’a havale ediyorum. Dışarıda eşim çay, kahve içiyordu. Damat gelince eşimi çağırdım. Konteynere yetişmeden kocamı vurdu. Hem kızım hem de kocam öldüğü için canım yanıyor" dedi.

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