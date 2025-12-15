Kumarın her gelir seviyesindeki vatandaşı etkileyebileceğini belirten uzmanlar “Küçük miktarlarla oynuyorum, ben bağımlı olmam demeyin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son dönemlerde kumar ve yasa dışı bahis çocuklar ve gençler arasında giderek büyüyen bir risk alanı hâline geldi. Özellikle 16-18 yaş grubundaki gençlerde bahis oynama sıklığı her geçen gün artıyor.

Kumar bağımlılığının maddi kayıpla beraber kişinin psikolojisini de bozduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan “Bu artık bir halk sağlığı meselesi oldu. Özellikle son dönemde psikiyatri polikliniklerine başvuran kumar bağımlısı bireylerin sayısı hızla artıyor” dedi.

“AİLE ÇOK ÖNEMLİ”

Erdoğan “Kumar bağımlılığından korunmak için sosyal etkileşimler önemli. Aileyle bir arada bulunmak, düzenli spor aktiviteleri gibi uygulamalar büyük önem arz ediyor. Özellikle ailelerin parçalanması, depresyon, anksiyete, büyük kayıplar ve bu kayıplar sonrası intihar davranışları sık sık gözlemlediğimiz psikiyatrik problemler” ifadelerini kullandı.

Kumar bağımlılığının ilerlemesi durumunda ise kişilerin psikiyatrik destek alması gerektiğini söyleyen Erdoğan “Bunun tıbbi tedavisi var ve çok pozitif olumlu sonuçlar alıyoruz. Tedaviye başvurmaları, tedaviden çekinmemelerini öneriyorum” şeklinde konuştu.

Kumar bağımlılığının her gelir seviyesindeki vatandaşı etkileyebileceğini belirten Erdoğan “Çok düşük geliri olan kişilerde de çok yüksek meblağlarla kumar oynama, borçlanma gibi davranışlar görebiliyoruz. O yüzden hepimiz risk altındayız. ‘Ben küçük miktarlarla oynuyorum, ben bağımlı olmam’ gibi bir durum söz konusu değil. Oynanan miktardan bağımsız olarak her kişinin kumar bağımlılığı riski var. O yüzden kumarı hiçbir şekilde hayatımıza sokmamamız gerekiyor” dedi.

