Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Vefat eden işçilerin 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu olduğu öğrenildi.

Kütahya'da yapımı süren bir binada meydana gelen iş kazası faciayla bitti. İnşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskele, malzeme taşıyan makara sisteminin devrilmesi sonucu çöktü.

Olay, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, üst katlara malzeme taşımakta kullanılan makaranın devrilmesiyle birlikte iskele çöktü ve üzerinde bulunan işçiler yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü: Acı detay ortaya çıktı

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Düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü: Acı detay ortaya çıktı

Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.

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