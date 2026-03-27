Makedonya 1. Lig kulüp başkanı kilo kilo altınla Batman'da yakalandı!
Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, durdurulan bir ticari takside 2 kilo 581 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Olayın dikkat çeken detayında, gözaltına alınan şüphelinin Kuzey Makedonya'da 1. Lig seviyesinde bir spor kulübü başkanı olduğu ortaya çıktı. Makedonya uyruklu şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Batman polisi, Siirt-Batman kara yolunda durdurduğu bir ticari takside 2 kilo 581 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.
- Olayla bağlantılı olarak Makedonya uyruklu, ülkesinde 1. Lig spor kulübü başkanı B.H. gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem ve kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Siirt-Batman kara yolu üzerinde şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.
MAKEDONYA'DA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇIKTI
Olayla bağlantılı olarak, Makedonya uyruklu ve ülkesinde 1. Lig seviyesinde faaliyet gösteren bir spor kulübünün başkanı olduğu öğrenilen B.H. isimli şahıs gözaltına alındı.
Makedonya uyruklu şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Dikkat çeken olayla ilgili olarak ise kapsamlı soruşturma başlatıldı.
