Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tıra çarpan minibüste can pazarı yaşandı. Tıra adeta ok gibi saplanan minibüsteki 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Mustafa Nuri Taşkanat idaresindeki minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Çayırdüzü mevkisinde, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine feci kazanın yaşandığı olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'da feci kaza: Tıra ok gibi saplanan minibüste can verdiler

3 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişiden sürücü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Rukiye Sarımermer'in de ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

