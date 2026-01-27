Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Mersin'de yağışlı havada kontrolden çıkan işçi servisi yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1’i ağır 13 kişi yaralandı. Engebeli arazide yapılan zorlu kurtarma çalışmasıyla yaralılar ambulanslara ulaştırıldı.
Korkunç kaza Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşandı. Otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda Arif A. idaresindeki işçi servis minibüsü, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti.
YARALILAR İŞ MAKİNELERİYLE TAŞINDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gelerek yan yatan araç içerisinde bulunan yaralıları kurtardı.
Yaralılar, arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava şartları nedeniyle iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı.
Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 1'i ağır 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.