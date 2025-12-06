Muş'ta bir ambulans yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 3 sağlık personeli yaralandı.

Muş Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.

Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

