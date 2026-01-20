Osmaniye'de 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda komşusunu ziyarete giden olayda 66 yaşındaki Hürü Toklu canından oldu. 3. kattaki asansöre binmek isterken boşluğa düşerek öldü.

Olay, akşam saatlerinde, Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi bulunan Karaboyun Apartmanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyareti için çıktığı apartmandan dönüşte asansörü kullanmak istedi.

KAPI AÇILINCA BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Bu sırada asansörün olay anında 4’üncü katta asılı kaldığı, kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri, boşlukta bulunan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

