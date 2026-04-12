Samsun'da komşusunun 11 yaşındaki çocuğuna bir yıldır sistematik tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 79 yaşındaki zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde infiale neden olan bir iddia, yargı sürecinin başlamasıyla kamuoyunun gündemine oturdu.

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerinden 79 yaşındaki N.A.’nın, yaklaşık bir yıldır komşusunun 11 yaşındaki kız çocuğuna yönelik sistematik bir taciz süreci yürüttüğü ileri sürüldü.

KORKUNÇ OLAYIN DETAYLARI

Yaşlı adamın çocuğu sürekli olarak evinin kapısına veya pencere önüne çağırarak fiziksel temasta bulunduğu iddiaları yer alıyor.

Durumun emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Gazi Polis Merkezi ekipleri hızlı bir çalışma başlatarak şüpheli N.A.’yı ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan ve işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

