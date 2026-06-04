İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da çatışma! Kavgayı ayırmak isteyen kadın öldü, oğlu yaralı
Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne ile oğlu pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan anne hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Özetle DinleŞanlıurfa'da çatışma! Kavgayı ayırmak isteyen kadı...
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3. Sayfa 3 dk önce
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir anne ve oğlu yaralandı, anne kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Kavga, Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de meydana geldi.
- Kavgayı ayırmak isteyen anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.
- Anne Heriman Altundağ hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kavga, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU
Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı. Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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