Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne ile oğlu pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan anne hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da çatışma! Kavgayı ayırmak isteyen kadın öldü, oğlu yaralı

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı. Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da çatışma! Kavgayı ayırmak isteyen kadın öldü, oğlu yaralı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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