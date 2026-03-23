Seyir halindeki takside saldırı! Şoför omzundan bıçaklandı
Çorlu'da bir taksi şoförü, araç içerisinde tartıştığı yolcu tarafından omzundan bıçaklandı. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taksi çağrılması üzerine adrese giden şoför, yolcu ile seyir halindeyken tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı.
ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
