Sınava yetişmeye çalışan genç, feci kazada can verdi
Gaziantep'te YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, tırla çarpıştı. Feci kazada gençlerden biri hayatını kaybetti.
- Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
- Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı.
- Kazada, YKS'ye yetişmeye çalışan akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal (19) ve Ahmet İnal (19) yaralandı.
- Durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisi sürüyor.
- Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında iddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı.
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SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ
Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet İnal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.