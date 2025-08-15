Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurmuştu! O maganda yakalandı
Güncelleme:
Ankara’da trafikte tartıştığı kişiye aracının içerisinden döner bıçağı göstererek tehdit eden F.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde F.D. isimli şahıs, seyir halindeyken tartıştığı sürücüye öfkelenerek aracının camından döner bıçağı salladı ve tehditlerde savurdu.
O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri F.D.’yi Yenimahalle’de suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.’nin aracı otoparka çektirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.
