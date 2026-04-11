Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde eğimli arazide seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ANNE BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ

Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile araçta bulunan eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Traktör devrildi, aynı aileden 3 kişi can verdi! O detay kahretti

EHLİYETİ YOKMUŞ

Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

