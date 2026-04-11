İhlas Haber Ajansı
Traktör devrildi, aynı aileden 3 kişi can verdi! O detay kahretti
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Özetle DinleTraktör devrildi, aynı aileden 3 kişi can verdi! O...
Kaydet
51 dk önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kaza, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde meydana geldi.
- Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti.
- Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
- Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde eğimli arazide seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
ANNE BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ
Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile araçta bulunan eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.
EHLİYETİ YOKMUŞ
Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR