Siyasiler yayınladıkları Kurban Bayramı mesajlarında birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yaptı. MHP Lideri Bahçeli bayramın mazlum coğrafyalara derman olmasını dilerken, kabine üyeleri "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine dikkat çekti.

Siyaset dünyasından isimler peş peşe bayram mesajları yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bayram mesajında, şehit aileleri, gaziler, Türk-İslam alemi ve gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

"TÜRKİYE YÜZYILI’NI ADALETİN YÜZYILI KILACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mesajında adaletin toplumsal huzurdaki rolüne değinen Gürlek, birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlenmesini diledi.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini, milletçe kenetlenmemize vesile olmasını ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Adalet duygusunun merhametle yoğrulduğu, hakkaniyetin ve vicdanın rehber olduğu bir anlayışla, her bir vatandaşımızın huzuru, güveni ve adalete olan inancı için gayretle çalışmayı sürdürüyoruz.

Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Kılma' hedefi doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

"GÜÇLÜ EKONOMİK ALTYAPIMIZLA YÜKSELİŞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı’nın aile bağlarını kuvvetlendiren ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren çok kıymetli bir manevi miras olduğunu vurguladı. Türkiye’nin üretimi, ihracatı, yatırımları ve güçlü ekonomik altyapısıyla bölgesinde ve dünyada yükselen bir ülke konumunda olduğunu hatırlatan Bolat, her kesimin yanında durmaya devam edeceklerini aktardı.

Bugün Türkiye'nin, üretimiyle, ihracatıyla, yatırımıyla, girişimcilik gücüyle ve güçlü ekonomik altyapısıyla bölgesinde ve dünyada yükselen ülke konumunda olduğunu belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin ticaretini büyütmek, üretim kapasitesini artırmak, ihracatımızı yeni rekorlarla buluşturmak ve aziz milletimizin refahını daha da yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak esnafımızdan üreticimize, çiftçimize, sanayicilerimizden ihracatçılarımıza ve tüketicilerimize kadar toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya, adil, güçlü ve sürdürülebilir bir ticaret düzeni için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren her adımın arkasında büyük bir emek, güçlü bir irade ve millete duyulan derin hizmet aşkı bulunduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hac vazifesini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ve Müslümanların Hac ibadeti makbul olsun inşallah. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket, gönül coğrafyamıza barış ve umut, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

"GAZZE İÇİN İYİ GÜNLERİN BAŞLANGICI OLSUN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mübarek günlerin tüm insanlık için iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Bu bayram insanlık için iyilikler ve güzellikler getirsin. Bayram, bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun." ifadelerini kullandı.

