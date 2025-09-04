Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'den götürüyorlardı! 20 kilo gümüş komşuya kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğüne giriş yapan bir araç kontrol için durduruldu. Araçta 20 kilo kaçak gümüş külçe ele geçirilirken, gümüşlerin toplam değerinin 24 bin euro olduğu belirtildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giden Bulgar vatandaşı N.B. isimli sürücü, gümrük kontrol alanında yalnızca kişisel bagaj taşıdığını söyledi.

Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve müfettişler, yolcu koltuğunun arkasındaki seramik eşyaların bulunduğu kutuların altına gizlenmiş torbalarda 20 külçe halinde gümüş buldu.

24 BİN EUROLUK GÜMÜŞE EL KONULDU

Bilirkişi tarafından yapılan ekspertiz sonucunda, toplam ağırlığı 20 kilogram olan külçelerin 999,9 ve 999,0 saflıktaki gümüşten yapıldığı belirtildi. Toplam değerleri 24 bin Euro olan gümüşlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.

