Türkiye'den götürüyorlardı! 20 kilo gümüş komşuya kaldı

Türkiye'den Bulgaristan'a giden Bulgar vatandaşı N.B. isimli sürücü, gümrük kontrol alanında yalnızca kişisel bagaj taşıdığını söyledi.

Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve müfettişler, yolcu koltuğunun arkasındaki seramik eşyaların bulunduğu kutuların altına gizlenmiş torbalarda 20 külçe halinde gümüş buldu.

24 BİN EUROLUK GÜMÜŞE EL KONULDU

Bilirkişi tarafından yapılan ekspertiz sonucunda, toplam ağırlığı 20 kilogram olan külçelerin 999,9 ve 999,0 saflıktaki gümüşten yapıldığı belirtildi. Toplam değerleri 24 bin Euro olan gümüşlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.