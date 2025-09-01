Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının gölgesinde sessiz tırmanış! Gözden kaçan maden tarih yazdı

Altının gölgesinde sessiz tırmanış! Gözden kaçan maden tarih yazdı

Altın fiyatlarının peş peşe rekor kırması, gözleri diğer yatırım araçlarına çevirdi. Altınla birlikte yükselişini sürdüren gümüş, 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü ve ons fiyatı 40 doları aştı. Öte yandan platin ve paladyum da değer kazandı. İşte son durum...

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, gümüşü de adeta peşinden sürükledi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki ay faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler piyasaları hareketlendirdi. Bu gelişmeler, değerli metallerde alım iştahını artırırken, gümüşte de sert yükselişler yaşandı.

SON 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Gümüşün ons fiyatı 40,54 dolara kadar yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etti. Yılın başından bu yana gümüşün primi yüzde 40'a ulaşırken, paladyum ve platin de yükseliş kaydetti.

Bu tarihi zirve, yatırımcıların dikkatini yeniden gümüşe çevirdi.

GÜMÜŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Gün içerisinde gümüşün ons fiyatı en düşük 39,54 dolar, en yüksek ise 40,54 dolar seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise fiyat 40,49 dolar civarında dengelendi.

Gram bazında bakıldığında ise gümüş, gün içinde 52,34 TL ile en düşük seviyeyi, 53,65 TL ile en yüksek seviyeyi gördü. Sabah saat 08.12 itibarıyla gram gümüş 53,56 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altının gölgesinde sessiz tırmanış! Gözden kaçan maden tarih yazdı - 1. Resim

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Platin yüzde 0,9 artışla ons başına 1.376,95 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1.118,12 dolara çıktı.

