Üsküdar'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun damper kapağı açıldı. Kapağın aniden açılması nedeniyle yaşanan kazada bir kadın yaralanırken park halindeki bir araç da zarar gördü.

Üsküdar'da Ünalan Caddesi üzerinde saat 09.45 sıralarında Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun damper kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Kontrolden çıkan kapak, önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, ardından yol kenarında park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Kazayı kıl payı atlatan çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

BASIN ARACI DA HASAR GÖRDÜ

Olay anında park halindeki araçta bulunan basın mensupları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Kaza anında araçta bulunan basın mensubu Selami Berke Kaya, "Haber yazmak için Ünalan Caddesi üzerinde basın mensubu arkadaşlarımla araba içinde duraklama yaptık. Durduğumuz esnada yanımızdan geçen hafriyat kamyonunun arka kapağı süratle arabamıza çarptı. Allah'tan arkadaşımız diğer tarafta oturuyordu. Eğer bu tarafta olsaydı yüksek ihtimal ölebilirdi. Bir yayaya çarpmış. Hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Sağ arka koltukta oturduğunu ifade eden basın mensubu Aslıhan Karkazan ise "Arkadaşlarımla birlikte sabah saatlerinde ciddi bir kaza atlattık. Dikkatsiz ilerleyen hafriyat kamyonu arka kapak açıldığı için arabaya bu şekilde arkadan çarptı" dedi.

Çarpmanın etkisiyle çıkan sesten korktuklarını belirten basın mensubu Metin Başar ise, "Hafriyat kamyonun arka kapağı çarptı. Yaklaşık kapı yaklaşık bir ton ağırlığında falan vardı herhalde. Bizde herhangi bir sağlık sorunu yok ama tabii bayağı korktuk ve etkilendik olaydan. Çarpmanın ardından çok şiddetli bir ses çıktı güm diye. Hepimiz çok korktuk" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken hafriyat kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

