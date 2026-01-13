Van’da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcunun açılmaması ve sahibine ulaşılamaması üzerine emanet para ve altın bıraktığını iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesiyle bir başka kuyumcu dükkanına saldırı gerçekleşirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Kuyumcuya emanet para ve altın bıraktığını öne süren bazı vatandaşların kuyumcu dükkanının açılmadığını fark etmesi üzerine bölgede gerginlik çıktı.

Vanda ortalık karıştı! Haberi alan diğer dükkanı bastı

YANDAKİ DÜKKANA SALDIRDILAR

İddiaya göre, mağdur olduklarını belirten kalabalık bir grup, söz konusu kuyumcunun kardeşine ait olduğu öğrenilen başka bir kuyumcu dükkânına yönelerek iş yerine saldırdı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, hem saldırı olayı hem de kuyumcuyla ilgili iddiaların çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

