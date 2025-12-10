Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde eşi H.B.’yi ağır şekilde döverek yaralayan M.B., eşinin öldüğünü düşünerek olaya trafik kazası süsü vermeye çalıştı. Jandarma ekipleri M.B.’yi gözaltına alırken, H.B.’nin yoğun bakımda hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi.

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU, KADIN BAYGIN BULUNDU

Akşam saatlerinde otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta 46 yaşındaki H.B. isimli kadını baygın buldu.

YARALARI TRAFİK KAZASIYLA UYUMLU DEĞİL!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.B.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü M.B.'nin (47) ise olayda yara almadığı belirlendi. H.B. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.'nin yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi.

TEKME TOKAT DÖVMÜŞ

Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayı yeniden değerlendirdi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada M.B.'nin çıkan tartışmada eşi H.B.'yi tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. M.B., eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri M.B.'yi gözaltına aldı.

H.B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

