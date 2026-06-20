Yüksek cezalar caydırıcı oldu: 'Makas'a ani fren
Ağır para cezası ve yaptırımlar getiren yeni Trafik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra ihlaller önemli oranda düştü. Özellikle 90 bin lira para cezası olan makas atmada yüzde 93’lük azalma oldu.
- Makas atma ihlalinde %93 azalma yaşanırken, bu ihlal için 90 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi getirildi.
- Takograf ihlallerinde %80,2, hız ihlallerinde %55,1, dur ihtarına uymama %52,4, kask kullanmama %36,4 ve sürücü belgesiz araç kullanma %33,7 azaldı.
- Ters yön ihlallerinde %21,4, levhalara uymama %14,8, kırmızı ışık ihlallerinde %11,9, alkollü araç kullanmada %10,3 ve emniyet kemeri ihlallerinde %7,9 düşüş gözlendi.
- Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Şubat'ta yürürlüğe girdi.
- Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında 47.380 makas atma ihlali tespiti yapılırken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 3.306'ya düştü.
Trafikte can güvenliğini tehdit eden “makas atma” ihlalinde, yeni trafik düzenlemesiyle 90 bin TL, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın da 60 gün trafikten menedilmesinin getirilmesinin ardından yüzde 93 azalma oldu.
Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs tarihlerinde 47 bin 380 olan makas atma ihlali tespiti, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306’ya düştü. Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 yani, yüzde 93’lük azalış gerçekleşti.
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Düzenlemeyle, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis de öngörülen trafikte makas atmanın yanı sıra diğer kural ihlallerinde de azalış oldu. Takograf ihlalleri cezanın 75 bin lira olmasıyla yüzde 80,2, hız ihlalleri 30 bin liraya varan cezalar sebebiyle yüzde 55,1, dur ihtarına uymamanın cezası 200 bin lira, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın 60 gün trafikten menedilme olduğu için yüzde 52,4, kask kullanmama yüzde 36,4, sürücü belgesiz araç kullanma cezası 40 bin olduktan sonra yüzde 33,7 azaldı.
Ters yön ihlallerinde yüzde 21,4, levhalara uymama ihlallerinde yüzde 14,8, kırmızı ışık ihlallerinde yüzde 11,9, alkollü araç kullanmada yüzde 10,3 ve emniyet kemeri ihlallerinde yüzde 7,9 düşüş gerçekleşti.