Hatay’da çöken istinat duvarının altında kalan 7 araç hurdaya döndü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, ama araç sahipleri büyük zarara uğradı.

Olay, gece saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası park halindeki araçların istinat duvarı ve kayalar devrildi.

7 ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmalarında herhangi bir canlı izine rastlanmadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleriyle bölgede enkaz altında kalan araçları kurtarmak için gece saatlerinde çalışma başlatıldı. Havanın aydınlanmasıyla felaketin boyutu ortaya çıkarken enkazdan çıkarılan 7 aracın hurdaya döndüğü görüldü.



Enkazdan çıkarılan araçlarını teslim alan vatandaşlar, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığına şükrettiklerini söylediler.

Haberle İlgili Daha Fazlası