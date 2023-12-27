Teşkilat'ın Halit Başkanı Mesut Akusta ölümden mi döndü? Mesut Akusta kimdir kaç yaşında ve kiminle evli? 

27 Aralık 2023 23:30 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:30

Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Mesut Akusta en son Teşkilat dizsinde MİT Başkanı Mete karakterini oynamıştı. Diziden çok çabuk çıkması hayranlarını sinirlendirse de ekranlarda sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Mesut Akusta bu kez kariyeriyle gündeme gelmedi. Verdiği bir röprotajda ölümden döndüğünü anlattı. Henüz ilk okuldayken hocasının kafasına yumruk atmasıyla beyin kanaması geçiren Akusta zorlu bir çocukluk geçirdiğini ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Mesut Akusta'nın o sözleri gündem oldu.

MESUT AKUSTA ÖLÜMDEN Mİ DÖNDÜ?

Çocukken yaşadığı kazayı anlatan Mesut Akusta hayranlarını derinden üzdü. İşte Mesut Akusta'nın ilk beyin kanaması yaşadığı o anlar;

"İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta 2'nci sınıftayken beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' diyor.Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum. Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim."

Ömrü boyunca sürekli kafasını koruduğunu belirtekn Mesut Akusta yaşadığı bir çok sağlık sorununda bundan kaynaklı olduğunun altını çizdi.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimine Konya'da tamamladı. Ortaokula geldiğinde ise babası emekli olunca annesinin memleketi Afyon'da gitti. 1985 yılında babasının ölümü üzerine ailesiyle beraber Ankara'ya taşındılar. Bu yıldan sonra tiyatroya merak saldı. Knedi imkanlarıyla tiyatro oyunları sahneledi. Ankara'daki halk eğitim merkezlerinde, teknik ressamlık ve tiyatro kurslarıyla kendini geliştirdi. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.1992 yılında Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları arasında yer aldı. 1993 yılından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başladı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide adlı oyunda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vururlar ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzikallerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde trafik kazası yapan Akusta, ölümden döndü. 2013-2016 yılları arasında yayımlanan Karagül adlı dizide oynadığı "Kendal Şamverdi" karakteriyle tanındı. Teşkilat dizisinde yer aldığı Ağustos 2021'de Çankaya'daki evinde beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 2016 yılında Şafak Özbir'le evlendi. 2017 ilk ve tek çocuğu Berfin Cano Akusta doğdu.