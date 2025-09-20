11 yıl sonra ilk! Suriye bayrağı Washington’da dalgalandı

Washington’da, 18 Mart 2014’te kapatılan büyükelçilik binasında tarihi bir an yaşandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, uzun yıllar kapalı kalan Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını yeniden göndere çekerek, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti.

Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, "Elbette bu tarihi bir an" dedi.

"SURİYE'DE ÖZGÜRLÜĞÜN KOKUSUNU ALABİLİRSİNİZ"

1989'dan beri ABD'de yaşayan ancak aslen Şamlı olan 55 yaşındaki Raghad Bushnaq, bugünü "hayal edilemez" olarak nitelendirerek, "En son buraya geldiğimde, belki 15 yıl önce, büyükelçi içerde bizim fotoğraflarımızı çekip (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed'e rapor ediyordu. Arkadaşlarımın çoğuna baktığımda, hepsinin yüzlerini kapattığını gördüm. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bushnaq, ayrıca, Türkiye'ye ve "kendilerine yardım eden ve destekleyen tüm ülkelere” şükranlarını dile getirdi.

Suriye asıllı Amerikalı ve podcast programı Syria Speaks'in kurucusu Ameer Alsamman ise bugünün "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın gerçek başlangıcı" olduğunu söyledi.

Alsamman, "Bugün yeni bir sayfa açıldı. Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu, işlerin doğru yönde gittiğinin bir işareti." şeklinde konuştu.

Suriye'ye yönelik kalan ABD yaptırımlarının kaldırılmasına dair Alsamman, "Elbette birçok insan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ben de Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyorum. Kongre üyelerinin çoğunun da böyle düşündüğünü sanıyorum. Başkan Donald Trump da bunu açıkça dile getirdi. Umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.