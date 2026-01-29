Pakistan ile Bangladeş arasında 14 yıldır askıda olan direkt uçuşlar yeniden başladı. İlk sefer Dakka’dan Karaçi’ye gerçekleştirilirken, iki ülke yetkilileri uçuşta hazır bulundu.

Pakistan ve Bangladeş arasında uzun süredir askıda olan direkt uçuşlar, 14 yıl aradan sonra yeniden başlatıldı.

Bangladeş’in ulusal hava yolu şirketi Biman Bangladesh Airlines’a ait BG-341 sefer sayılı uçak, yerel saatle 20.00’de Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, yaklaşık üç saatlik yolculuğun ardından Pakistan’ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

YETKİLİLER DE UÇUŞA KATILDI

Bu sefer, Pakistan ile Bangladeş arasında 14 yıl sonra gerçekleştirilen ilk direkt uçuş olarak kayıtlara geçti. Uçakta toplam 150 yolcu bulunurken, uçuşa her iki ülkeden yetkililerin de katıldığı bildirildi.

Hava yolu şirketi, Karaçi-Dakka hattında gece yarısı dönüş seferinin de planlandığını açıkladı.

'GÜVENLİK' GEREKÇESİYLE DURDURULMUŞTU

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde güvenlik gerekçeleriyle durdurulmuştu. Uçuşların yeniden başlaması, Pakistan ile Bangladeş arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

