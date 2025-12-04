Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo’da yaşanan operasyonel çöküş, ülkenin hava trafiğini adeta felç etti. Mürettebat eksikliği, teknik arızalar ve havaalanı yoğunluğu nedeniyle son günlerde peş peşe yapılan iptaller 2.000’in üzerine çıktı.

Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, son günlerde derinleşen operasyonel sorunlar nedeniyle bir darbeyi daha aldı.

Mürettebat eksikliği, teknik problemler ve havaalanı yoğunluğu yüzünden 250’nin üzerinde uçuşun iptal edildiği paylaştı.

Uluslararası trafiğin kesişim noktalarından biri olan Hindistan’da yaşanan bu kriz, Türkiye ve Avrupa hattında da aktarmalı uçuşları etkileyebilecek boyuta ulaştı.

Hindustan Times’a konuşan yetkililer, iptallerin özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığını söyledi. Buna göre iptal edilen uçuşlar arasında Yeni Delhi’de 33, Haydarabad’da 68, Mumbai’de 85 ve Bangalore’da 73 sefer bulunuyor.

HAVALİMANLARINDA İZDİHAM

İptaller nedeniyle havalimanlarında izdiham oluştu. Yetkililer, çeşitli bölgelerde daha fazla uçuş iptalinin beklenebileceğini iletti.

DÜN DE 150’DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

IndiGo, yalnızca bir gün önce 150’nin üzerinde uçuşu aynı gerekçelerle iptal etmişti. Şirketin uzun süredir "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı" yaşadı.

Ulusal basındaki bilgilere göre, görev süresi sınırlamaları kapsamında şirket bünyesindeki uçuş ekiplerinin haftalık dinlenme süresi 48 saate çıkarıldı. Söz konusu düzenleme yüzünden halihazırda daralan kadrolar nedeniyle operasyonel açığı daha da büyüttü.

