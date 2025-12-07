ABD’de doktorlar, milyonların “sıradan bir kızarıklık” diye önemsemediği bir cilt belirtisinin aslında 24 saat içinde öldürebilen nekrotizan fasiit olabileceğini açıkladı. Halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen bu hastalık, ilk etapta küçük kırmızı bir leke şeklinde ortaya çıkıyor. Frontiers in Medicine’e göre ölüm oranı %20 ile %30 arasında.

CDC: KORKUTUCU BİR HIZLA YAYILIYOR ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), enfeksiyonun deri altındaki dokuyu inanılmaz bir hızla sardığını, kas, yağ ve bağ dokularını tahrip ettiğini açıkladı. Başlangıçtaki küçük kızarıklık kısa sürede şişme, kabarcık, cildin siyaha dönmesi ve septik şoka kadar ilerleyebiliyor. Uzmanlara göre en tehlikeli nokta, kızarıklığın başta masum görünmesi.



HERKES RİSK ALTINDA AMA BAZILARI DAHA SAVUNMASIZ Hastalığa herkes yakalanabiliyor. Ancak CDC, diyabeti olanlar, kalp hastaları, bağışıklığı baskılanmış kişiler, ameliyat sonrası dönemde olan hastalar ve açık yarası deniz suyuyla temas edenlerin daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor. Sağlıklı bireylerde dahi küçük sıyrık, dövme işlemi ya da hafif darbeler sonrasında enfeksiyon görüldü.

DOKTORLARIN UYARDIĞI "KIRMIZI BAYRAK" BELİRTİLERİ Uzmanlar, kızarıklığın yanıltıcı olabileceğini, asıl tehlikenin görünenden çok daha şiddetli ağrı olduğunu söyledi. Ağrının kızarıklıkla orantısız derecede artması, hızlı yayılma, ateş, titreme, kusma, cildin mor-gri-siyah renge dönmesi ve döküntü çevresinde kabarcık oluşması, acil müdahale gerektiren işaretler arasında.

"HİÇ KİMSE BİLMİYOR" Enfeksiyon çoğu kez küçük bir yaradan giren streptokok bakterisiyle başlıyor. Ancak uzmanlar daha az bilinen bulaşma yollarına da dikkat çekiyor. Hijyeni düşük jakuziler, sıcak aylarda kullanılan göller, kontamine restoran mutfakları, spor salonu ekipmanları, tıraş sırasında oluşan mikro kesiler ve hatta evcil hayvan tırmalamaları bile giriş noktası olabiliyor.

TEDAVİ ZAMANLA YARIŞIYOR: 12–24 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR Enfeksiyon erken fark edilmezse 24 saatten kısa sürede ölümcül hale gelebiliyor. CDC tedavi sürecinin acil damar içi antibiyotik, enfekte dokunun cerrahi olarak temizlenmesi ve yoğun bakım takibi gerektirdiğini vurguluyor. Hayatta kalma şansı, yalnızca teşhis hızına bağlı. Nekrotizan fasiitte ilk belirti çoğu zaman yaranın boyutuyla hiçbir şekilde uyuşmayan şiddetli bir ağrıdır; enfeksiyon dokuları hızla yok ettikçe bu ağrı dayanılmaz hale gelir. Kısa süre içinde yayılmaya başlayan kızarıklık ve şişlik bölgeyi hassaslaştırırken, hastalık ilerledikçe cilt morarıp siyaha döner ve dokuların öldüğünü gösteren en ciddi uyarı ortaya çıkar. Enfeksiyon kan dolaşımına geçtiğinde ateş, titreme, mide bulantısı ve yoğun halsizlik tabloya eklenir.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

