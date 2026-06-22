Japonya, yaklaşık yarım asırdır değişmeyen vize ücretlerinde kapsamlı bir artışa gidiyor. Yeni düzenleme kapsamında tek ve çok girişli vizelerin ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren beş katına çıkacak.

Japonya hükümeti, yabancılara uygulanan vize ücretlerini artırma kararı aldı. Kabinenin cuma günü onay verdiği düzenleme, 1 Temmuz ve sonrasında yapılacak tüm vize başvurularında geçerli olacak. Böylece ülkede 48 yıl sonra ilk kez vize ücretlerinde güncellemeye gidilmiş olacak.

GİRİŞ ÜCRETLERİ BEŞ KATINA ÇIKACAK

Yeni tarifeye göre tek girişli vize ücreti 3 bin yen (yaklaşık 860 TL) seviyesinden 15 bin yene (yaklaşık 4 bin 308 TL) yükselirken, çok girişli vize için ödenecek tutar 6 bin yenden (yaklaşık 1720 TL) 30 bin yene (yaklaşık 8600 TL) çıkacak.

48 yıllık tarife değişti! Japonyanın vize ücretleri beş katına çıktı

OLUMSUZ BİR ETKİ BEKLENMİYOR

Japan Times’ın aktardığına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, mevcut ücretlerin 1978 yılında belirlendiğini hatırlatarak, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimlerin dikkate alınması amacıyla güncelleme yapıldığını söyledi. Motegi, alınan kararın yabancı turist sayısında kısa vadede olumsuz bir etki oluşturmasını beklemediklerini de ifade etti.

Ücret artışları, geçen ay parlamentodan geçen ve göçmenlikle ilgili çeşitli harçların yükseltilmesine imkan tanıyan yasa kapsamında uygulanacak. Yetkililer, elde edilecek ek gelirlerin artan yabancı nüfusun yönetimi, göçmenlik işlemleri ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için kullanılacağını belirtiyor.

48 yıllık tarife değişti! Japonyanın vize ücretleri beş katına çıktı

Düzenleme yalnızca vize ücretleriyle sınırlı kalmayacak. İkamet statüsü değişikliği, oturma süresinin uzatılması ve kalıcı oturma izni başvurularında alınan ücretlerin üst sınırları da önemli ölçüde artırılacak. Hükümetin planına göre ikamet statüsü değişiklikleri ve kalış süresi uzatma işlemleri için ücretler başvuru türüne göre 10 bin ila 70 bin yen arasında değişebilecek. Kalıcı oturma izni başvurularında ise azami ücretin 10 bin yenden 200 bin yene yükseltilmesi öngörülüyor.

Japon hükümeti, yeni ücret politikasının göçmenlik sisteminin finansmanına katkı sağlayacağını, Japonca eğitim programlarının yaygınlaştırılmasını destekleyeceğini ve vize süresini aşan kişilere yönelik denetimleri güçlendireceğini savunuyor.

Resmi verilere göre ülkedeki yabancı nüfus 2025 yılı sonunda 4,13 milyon kişiye ulaşarak tarihi seviyeye çıktı. Hükümet ayrıca güncellenen ücretlerin, Japonya'nın göçmenlikle ilgili maliyetlerini diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan seviyelere daha yakın hale getireceğini değerlendiriyor.

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