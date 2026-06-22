Anadolu Ajansı
FIFA duyurdu: Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles Stadı'nda oynanacak Türkiye-ABD karşılaşmasının hakemi açıklandı.
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile yapacağı son karşılaşmanın hakemi belli oldu.
- Maç, 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te oynanacak.
- Müsabakayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
- Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.
- Maçın 4'üncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile yapacağı D Grubu 3'ncü ve son karşılaşmasının hakemi belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.
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