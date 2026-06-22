Filipinler'in Tacloban kentindeki bir lisede iki öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre saldırının, okulda yaşanan zorbalık nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Filipinler’in Leyte eyaletine bağlı Tacloban kentinde bulunan San Jose Ulusal Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleşen olayda, yaşları 14 ve 15 olan iki öğrencinin sınıfa girerek ateş açtığı bildirildi. Saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, saldırganlardan birinin olayın ardından kısa sürede yakalandığını, diğerinin ise daha sonra teslim olduğunu açıkladı.

Filipinlerde korkunç olay! Lisede kurşun yağdırdı, sebebi zorbalık çıktı: Can kayıpları var

CİNAYETİN SEBEBİ ‘ZORBALIK’ ÇIKTI

Ulusal polis sözcüsü Albay Allen Rae Co, ilk incelemelere göre saldırının okulda yaşanan zorbalık nedeniyle duyulan “kin” sonucu gerçekleştirildiğini söyledi. Co, saldırganların doğrudan sınıfa giderek herhangi bir uyarıda bulunmadan ateş açtıklarını ifade etti. Olay yerinde yaklaşık 40 boş kovan bulunduğu aktarıldı. Yaralılardan üçünün kurşun isabet etmesi sonucu, diğerlerinin ise kaçış sırasında yaşanan panik nedeniyle yaralandığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki öğrencinin annesi Jennelyn Badoria, çocukların silahlara erişmesine izin veren kişilerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Tacloban polisi ise kentte yakın geçmişte benzer bir okul saldırısının yaşanmadığını belirterek, silah sahibi ailelere silahlarını güvenli şekilde muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.

Filipinlerde korkunç olay! Lisede kurşun yağdırdı, sebebi zorbalık çıktı: Can kayıpları var

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, okulda güvenlik önlemleri artırıldı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verdi. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Marcos’un yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

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