Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı Senatoya sundu. ABD’nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Prens Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan “yüksek derecede emin” olunduğu belirtildi. Tasarıda, Selman’ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, “Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens’in olduğunu gösterir” ifadesi kullanıldı. Senatör Graham, Kaşıkçı’nın üç çocuğunun da Amerikan vatandaşı olduğuna dikkati çekerek “ABD’nin vahşi Kaşıkçı cinayeti hakkında net bir açıklama yapmasının, ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıdığına inanıyorum” dedi. Senatörlerden Rubio ise Selman’ın Kaşıkçı cinayetini bildiğine yönelik hiç bir şüpheye yer olmadığını, aksine buna göz yumduğunu ve yöneterek katıldığını belirtti.