Hatay’dan Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüslerden birkaç tanesi Şanlıurfa’ya geldi. Gaziantep üzerinden gelen obüsler, Şanlıurfa merkezde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Obüslerin sınır hattına yerleştirileceği öğrenildi.
Suriye sınırına obüs desteği
30.12.2018 - 12:38 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa’ya ulaştı.
Etiketler : Suriye sınırı,Şanlıurfa,
595852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595852.aspx
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