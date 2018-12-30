Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’dan Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüslerden birkaç tanesi Şanlıurfa’ya geldi. Gaziantep üzerinden gelen obüsler, Şanlıurfa merkezde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Obüslerin sınır hattına yerleştirileceği öğrenildi.