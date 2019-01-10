Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini yineleyen Pompeo, ülkesinin Orta Doğu’nun değişmez partneri olmaya devam edeceğini belirtti. Pompeo Mısır ziyaretinin ardından, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt’i ziyaret edecek.