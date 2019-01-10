ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini yineleyen Pompeo, ülkesinin Orta Doğu’nun değişmez partneri olmaya devam edeceğini belirtti. Pompeo Mısır ziyaretinin ardından, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt’i ziyaret edecek.
Pompeo’dan Suriye açıklaması: ABD birlikleri çekilecek
10.01.2019 - 16:00 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’deki askerlerin geri çekileceğini söyledi.
Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,Suriye,
597566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/597566.aspx
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