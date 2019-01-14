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İran'da kargo uçağı düştü
İran'da kargo uçağı düştü
14.01.2019 - 09:12 |
Son Güncelleme:
14.01.2019 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
İran,uçak,
598103
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598103.aspx
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