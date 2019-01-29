Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Koordineli, disiplinli bir geri çekilme sürecindeyiz ”diyen Shanahan, “DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 99,5’i Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak" ifadelerini kullandı. Shanahan, DEAŞ’ın artık üye kazanmak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmadığını ve finansal imkanlarının önemli ölçüde azaldığını, ayrıca terör riskinin ve kitlesel göçün de önemli ölçüde gerilediğini kaydetti.