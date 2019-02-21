Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin yönetimi, 1.43 milyarlık nüfusunun davranışlarını kontrol edebilmek için tasarladığı “sosyal puanlama” sistemi kapsamında oluşturduğu kara listeyi genişletiyor. Pekin yönetiminin uyguladığı “sosyal güven sistemi” çerçevesinde şirket ve kişilere verilen cezaların tutarı şimdiye kadar 650 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin hükümetinin yıllık analiz raporuna göre, 17 milyon 460 bin kişi uçağa binmekten, 5 milyon 470 bin kişi de yüksek hızlı tren kullanmaktan menedildi. Kara listeye geçen yıl 3 milyon 590 bin şirket eklendi ve kapanmaya kadar giden cezalarla karşı karşıya kaldı. Listeye alınan vatandaşlara sigorta primleri, gayrimenkul satın alımı, yatırım platformlarını kullanma gibi konularda da kısıtlamalar uyguluyor.