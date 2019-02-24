Karpatlar’daki Pop Ivan Dağı'na tırmanan 8 kişiden 2’si donarak hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Birimi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Hava şartlarının kötü olmasından dolayı dağcıların yardım çağrısından 12 saat sonra bölgeye ulaşabildik. Arama kurtarma ekiplerinin donmak üzereyken ulaştığı dağcılardan 6’sı hastanede tedavi görüyor" denildi.
Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
24.02.2019 - 16:06 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’da Karpatlar’daki bir dağa tırmanan 8 dağcıdan 2’si donarak can verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ukrayna,dağcılar,donarak öldü,
606831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/606831.aspx
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